Последний солдат США убрался из Нигера. Что ему кричали вслед

"А современная Россия в этом отношении более практична и едва ли что-то отдаст даром. Однако африканцы этого и не просят." Так российским торгашам и барыгам всё равно кому поставлять уран. Кому угодно если США от России море урана получали то уж Францию (нашего старинного врага) обеспечат легко платили бы бабки ((

ЛК

Любовь Кузьмина

Все правильно! Но ведь у России надо покупать по рыночной цене и в этом вся разница.Допустим в Африке находятся в какой-то стране французкие военные, то Франция разговаривает о цене только с правящей верхушкой. Дает откаты правителям этой страны, так как сами и поставили этих правителей и все дела. Вывози дарма, на сколько договорились, а народ успокоит французкий иностранный легион и жандармы, как недавно в Полинезии. Это около Австралии.Кстати и Путин предлагал всем Западным взаимовыгодное сотрудничество, но они же отвергли и сказали все заберем силой и поделим между собой. Вот и началась СВО.