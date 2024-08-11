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Закон и Порядок

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Последний солдат США убрался из Нигера. Что ему кричали вслед

Последний солдат США убрался из Нигера. Что ему кричали вслед

На днях последний американский солдат с позором покинул Нигер — беднейшую страну Западной Африки, из которой США несколько столетий высасывали кровь.

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Комментарии
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Владимир 123
Это ж надо
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19 час.
Evgeny Ku
&quot;А современная Россия в этом отношении более практична и едва ли что-то отдаст даром. Однако африканцы этого и не просят.&quot; Так российским торгашам и барыгам  всё равно кому поставлять уран. Кому угодно если США  от России море урана получали  то уж Францию (нашего старинного врага) обеспечат легко платили бы бабки ((
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19 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Все правильно! Но ведь у России надо покупать по рыночной цене и в этом вся разница.Допустим в Африке находятся в какой-то стране французкие военные, то Франция разговаривает о цене только с правящей верхушкой. Дает откаты правителям этой страны, так как сами и поставили этих правителей и все дела. Вывози дарма, на сколько договорились, а народ успокоит французкий иностранный легион и жандармы, как недавно в Полинезии. Это около Австралии.Кстати и Путин предлагал всем Западным взаимовыгодное сотрудничество, но они же отвергли и сказали все заберем силой и поделим между собой. Вот и началась СВО.
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17 час.

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