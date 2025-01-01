В диалоге со зрителем: Тимур Шарафутдинов об экспериментах ТЮЗа и будущем театра

Новый год в театре начинается не в январе, а в сентябре — с началом сезона. Именно тогда на общем сборе труппы, куда приглашают только сотрудников театра и иногда СМИ, подводят итоги прошедшего года и рассказывают планы на будущее.
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