Высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили (занимал должность главы местного кабмина в 2013-15 годах и 2021-24 годах, сейчас занимает пост председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия") начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня.