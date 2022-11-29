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Синоптик Анна Лапчик рассказала об окончании морозов в Новосибирской области

Синоптик Анна Лапчик рассказала об окончании морозов в Новосибирской области

Морозы не отступят до начала декабря и надеяться пока можно только на повышенную облачность.Руководитель Гидрометцентра ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" Анна Лапчик рассказала, стоит ли в ближайшее время ждать окончания морозов в Новосибирской области.

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