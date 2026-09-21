TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 048 подписчиков

Григорий Лепс говорил, что не хочет артистов в собственной семье. Но одна дочь пришла к нему на «Голос», а для другой он сам стал продюсером музыкальной группы

Григорий Лепс говорил, что не хочет артистов в собственной семье. Но одна дочь пришла к нему на «Голос», а для другой он сам стал продюсером музыкальной группы

На сцене «Голоса» стояла Инга Лепсверидзе — старшая дочь Григория Лепса. В кресле наставника сидел её отец.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым