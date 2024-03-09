В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что в рамках ведения сражений на Купянском участке линии боевого соприкосновения артиллеристы группы Армии России «Запад» организовали срыв ротационных мероприятий ВС киевского режима.
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