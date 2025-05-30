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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Производство Ил-76 в Ульяновске увеличится до 12 самолетов в год

Производство Ил-76 в Ульяновске увеличится до 12 самолетов в год

Производство самолетов Ил-76 на заводе в Ульяновске в этом году достигло семи бортов в год, а к 2027 году объем выпуска планируется увеличить в 1,7 раза — до 12 самолетов ежегодно, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

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