Производство Ил-76 в Ульяновске увеличится до 12 самолетов в год

Производство самолетов Ил-76 на заводе в Ульяновске в этом году достигло семи бортов в год, а к 2027 году объем выпуска планируется увеличить в 1,7 раза — до 12 самолетов ежегодно, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.