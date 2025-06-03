В Иркутской области утвержден порядок выявления нелегального майнинга

Губернатор Иркутской области утвердил порядок выявления незаконного майнинга криптовалют. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения будет ежеквартально передавать информацию о потребителях с признаками нелегального майнинга в Министерство энергетики РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии