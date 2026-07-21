Главком ВСУ Александр Сырский уволен с должности

Зеленский официально уволил Сырского с поста главкома ВСУ. На своём посту он пробыл пять лет. Его место займёт Михаил Драпатый Ранее Драпатый занимал должность командующего объединёнными силами Вооружённых сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии