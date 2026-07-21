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Русская весна

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Главком ВСУ Александр Сырский уволен с должности

Главком ВСУ Александр Сырский уволен с должности

Зеленский официально уволил Сырского с поста главкома ВСУ. На своём посту он пробыл пять лет. Его место займёт Михаил Драпатый   Ранее Драпатый занимал должность командующего объединёнными силами Вооружённых сил Украины.

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