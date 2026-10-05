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Красная герань соседа с верхнего этажа: Трогательный романтическая история о любви

Красная герань соседа с верхнего этажа: Трогательный романтическая история о любви

Герань цвела красным. Это было единственное яркое пятно на сером фасаде дома номер двенадцать по улице Карбышева, и Марина замечала его каждый вечер — мимоходом, краем глаза, когда задёргивала шторы.

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