Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем прорыва блокады Ленинграда

Оборона Ленинграда стала беспрецедентным примером мужества и веры в победу над захватчиками. Об этом своем обращении к жителям Санкт-Петербурга 18 января по случаю годовщины прорыва блокады Ленинграда заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.