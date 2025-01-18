Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем прорыва блокады Ленинграда

Оборона Ленинграда стала беспрецедентным примером мужества и веры в победу над захватчиками. Об этом своем обращении к жителям Санкт-Петербурга 18 января по случаю годовщины прорыва блокады Ленинграда заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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