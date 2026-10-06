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Царьград

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Стройка метро в Нижнем Новгороде продолжается без топлива

Стройка метро в Нижнем Новгороде продолжается без топлива

Работы по возведению новых станций нижегородского метро продолжаются, однако дефицит топлива уже повлиял на их ход, и сейчас решаются вопросы обеспечения стройки горючим, комплектующими и металлоконструкциями.

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