Фото с пресс-показа археологической площадки на территории Чижевского подворья

В четверг, 15 августа, в рамках Дня археолога состоялся пресс-показ одной из крупных площадок археологических раскопок в центре столицы — Чижевского подворья — с участием руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.
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