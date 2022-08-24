Банки могут обязать возвращать клиентам украденные мошенниками деньги. У ЦБ есть условие

Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счёт, должны будут вернуть клиенту всю сумму, - уточнил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счёт, должны будут вернуть клиенту всю сумму, - уточнил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
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