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Банки могут обязать возвращать клиентам украденные мошенниками деньги. У ЦБ есть условие

Банки могут обязать возвращать клиентам украденные мошенниками деньги. У ЦБ есть условие

Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счёт, должны будут вернуть клиенту всю сумму, - уточнил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

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