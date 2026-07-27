Пакистан: около 108 человек погибли и 344 получили ранения в результате инцидентов, связанных с дождями, по всей стране, особенно в провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, начиная с 26 июня; около 447 домов и несколько дорог были повреждены в пострадавших районах из-за наводнений и оползней.
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