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Контрафронт

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Пакистан: около 108 человек погибли и 344 получили ранения в результате инцидентов, связанных с...

Пакистан: около 108 человек погибли и 344 получили ранения в результате инцидентов, связанных с дождями, по всей стране, особенно в провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, начиная с 26 июня; около 447 домов и несколько дорог были повреждены в пострадавших районах из-за наводнений и оползней.

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