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Царьград

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Профессор Пироговского университета рассказал о ранней диагностике рака

Профессор Пироговского университета рассказал о ранней диагностике рака

Профессор Николай Сергеев из Пироговского университета рассказал, как современные томографы позволяют выявлять злокачественные опухоли от 5 мм до проявления симптомов, и подчеркнул важность скрининга и анализов крови в ранней диагностике.

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