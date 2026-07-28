Профессор Пироговского университета рассказал о ранней диагностике рака

Профессор Николай Сергеев из Пироговского университета рассказал, как современные томографы позволяют выявлять злокачественные опухоли от 5 мм до проявления симптомов, и подчеркнул важность скрининга и анализов крови в ранней диагностике.
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