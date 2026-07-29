НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

113 подписчиков

Татарстанских соколов-балобанов за неделю заметили в четырех регионах России

Татарстанских соколов-балобанов за неделю заметили в четырех регионах России

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ Соколов-балобанов (лат. Falco cherrug), программа по реинтродукции которых реализуется в Татарстане, за неделю заметили в четырех регионах России, включая и родную для них республику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии