Татарстанских соколов-балобанов за неделю заметили в четырех регионах России

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ Соколов-балобанов (лат. Falco cherrug), программа по реинтродукции которых реализуется в Татарстане, за неделю заметили в четырех регионах России, включая и родную для них республику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии