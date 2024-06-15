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В четырех районах Перми отключат горячую воду

В четырех районах Перми отключат горячую воду

За летний период в городе планируется провести проверку 2 056 километров теплосетей.В Перми с 17 июня запланировано временное отключение горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний на тепловых сетях.

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