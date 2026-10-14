Он установлен в память о чуде 910 года, когда в Константинополе Богородица явилась молящимся и распростерла над ними свое покрывало (покров), защищая от врагов.
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