Почему Зеленский жив? Вот, что говорят люди - шёпотом на кухне

А что, резиденция ВВП, где его не было и не бывает-НАИГЛАВНЕЙШИЙ АРГУМЕНТ ?? А жизни многих тысяч Россиян, разрушения, потопленные суда и прочие много миллиардные потери России-НЕ АРГУМЕНТ ? КОМУ ВОЙНА-КОМУ МАТЬ РОДНА. И, КОМУ МАТЬ РОДНА СИЛЬНЫ И ВЛИЯТЕЛЬНЫ-ВОТ НАИВАЖНЕЙШИЙ АРГУМЕНТ ВЯЛОТЕКУЩЕЙ СВО ???

СК

Сергей Ковалев

речь там не о Зе, речь о всей шайке, свернувшей "шею" Украине, её народу. денацификация буквально требует сноса главарей верхушки как минимум. остальные или одумаются, или разбегутся, - не принципиально. а пока на ЛБС жарко с обеих сторон, бьются "простые" парни, никакого отношения к политике не имеющие. те, кто на той стороне был особо озабочен, в большинстве своём уже закончились, остались те, кто и воевать то не хочет...