Коллаж Царьграда Вопрос о том, почему Зеленский ещё жив, всё чаще звучит на кухнях в России. Русские люди недоумевают, почему командование не запустит ракету по главе киевского режима после всех организованных им терактов.
Почему Зеленский жив? Вот, что говорят люди - шёпотом на кухне
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... твое же дерьмо твое стадо пока не утилизировало, воняешь...
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1 м.
ВМ
Владимир Моргунов
А что, резиденция ВВП, где его не было и не бывает-НАИГЛАВНЕЙШИЙ АРГУМЕНТ ?? А жизни многих тысяч Россиян, разрушения, потопленные суда и прочие много миллиардные потери России-НЕ АРГУМЕНТ ? КОМУ ВОЙНА-КОМУ МАТЬ РОДНА. И, КОМУ МАТЬ РОДНА СИЛЬНЫ И ВЛИЯТЕЛЬНЫ-ВОТ НАИВАЖНЕЙШИЙ АРГУМЕНТ ВЯЛОТЕКУЩЕЙ СВО ???
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
речь там не о Зе, речь о всей шайке, свернувшей "шею" Украине, её народу. денацификация буквально требует сноса главарей верхушки как минимум. остальные или одумаются, или разбегутся, - не принципиально. а пока на ЛБС жарко с обеих сторон, бьются "простые" парни, никакого отношения к политике не имеющие. те, кто на той стороне был особо озабочен, в большинстве своём уже закончились, остались те, кто и воевать то не хочет...
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1 м.
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