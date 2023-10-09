Прокуратура начала проверки из-за проблем с отоплением в двух районах Ивановской области

В одном населённом пункте без тепла остался 120-квартирный дом, в другом батареи не нагрелись нигде.В выходные дни прокурор Ивановской области Андрей Жугин поручил провести проверки двух сообщений об отсутствии отопления в поселке Петровский Гаврилово-Посадского района и селе Новое Леушино Тейковского района.
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