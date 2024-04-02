Труп мужчины выловили из бассейна в фитнес-клубе в Петербурге

В Петербурге мужчина внезапно утонул в бассейне фитнес-клуба, сообщает 78.ru.Накануне вечером 30-летний мужчина отправился поплавать, но через некоторое время сотрудники фитнес-клуба обнаружили, что посетитель захлебнулся и утонул.
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