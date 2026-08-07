Лукашенко прокомментировал формулу справедливой цены и рост цен в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что цены в стране выросли на 2,9% в первой половине 2026 года, однако нарушения ценовой дисциплины наблюдаются повсеместно, что приводило даже к возбуждению уголовных дел.
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