Военное обозрение

3 488 подписчиков

В Иране предлагают пропускать больше российской нефти через свои порты

В Иране предлагают пропускать больше российской нефти через свои порты

Существование в условиях жёстких западных санкций ещё сильнее сближает Тегеран и Москву, которые усиливают сотрудничество в самых разных сферах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх