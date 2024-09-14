FT сообщила о сомнениях Запада в эффективности ударов Storm Shadow по РФ

Разрешение Киеву на применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow по территории России не повлияет на ситуацию на поле боя, поскольку российские войска уже переместили большую часть своих боевых самолетов вглубь страны.
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