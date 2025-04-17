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Военное обозрение

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Французские ВВС получили на вооружение модернизированные Mirage 2000D RMV

Французские ВВС получили на вооружение модернизированные Mirage 2000D RMV

Французские военно-воздушные и космические силы объявили о вводе в эксплуатацию самолета Mirage 2000D RMV, что ознаменовало близкое завершение проекта по модернизации специализированного штурмового варианта Mirage 2000.

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