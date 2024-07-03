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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Сколько миллионов километров может проехать автомобиль?

Как долго может прослужить автомобиль и сколько километров ему удастся проехать прежде, чем он окончательно сломается? Ответить на эти вопросы сложно, но все же возможно, особенно если взглянуть на историю автомобилестроения и реально существующие машины, занесенные в Книги рекордов Гиннеса по пробегу.

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