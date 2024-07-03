Сколько миллионов километров может проехать автомобиль?

Как долго может прослужить автомобиль и сколько километров ему удастся проехать прежде, чем он окончательно сломается? Ответить на эти вопросы сложно, но все же возможно, особенно если взглянуть на историю автомобилестроения и реально существующие машины, занесенные в Книги рекордов Гиннеса по пробегу.