Кабмин РФ поддержал увеличение штрафа за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), направленные на ужесточение наказания за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
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