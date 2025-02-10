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На Камчатке кардинально изменили руководство края

На Камчатке кардинально изменили руководство края

Губернатор Камчатки Солодовников уволил председателя правительства Фото: Управление секретариата администрации губернатора Камчатского края Губернатор Камчатки Владимир Солодов на оперативном совещании 10 февраля сообщил о серьезных изменениях в правительства края, цитирует его управление секретариата главы региона.

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