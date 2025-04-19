Певца Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов

Росфинмониторинг сообщил на своем сайте, что 27-летний российский певец и автор песен Эдуард Шарлот, осужденный за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исключен из списка террористов и экстремистов .
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