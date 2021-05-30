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В Петербурге начинается сезон белых ночей

В Петербурге начинается сезон белых ночей

Сезон белых ночей начнётся в Северной столице уже на следующей неделе, передаёт РИА Новости. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, до конца следующей недели в Петербурге из-за антициклона будут ясные дни и лунные ночи.

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