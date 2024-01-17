Нижегородский мэр попросил Путина продлить программу "ФКГС": президент согласился

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на встрече с главой государства попросил продлить федеральное финансирование программы "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС), согласно которой жители сами выбирают участки для благоустройства.
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