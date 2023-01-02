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Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: украинскому постпреду Кислице может оперативно понадобиться помощь психиатра

Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: украинскому постпреду Кислице может оперативно понадобиться помощь психиатра

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский полагает, что у постпреду Украины при всемирной организации Сергею Кислице может оперативно потребоваться помощь психиатра.

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