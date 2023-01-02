Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: украинскому постпреду Кислице может оперативно понадобиться помощь психиатра

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский полагает, что у постпреду Украины при всемирной организации Сергею Кислице может оперативно потребоваться помощь психиатра.
Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский полагает, что у постпреду Украины при всемирной организации Сергею Кислице может оперативно потребоваться помощь психиатра.
Свежие комментарии