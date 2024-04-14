Свой ячмень для пива: какие заграничные семена предстоит заместить

Если отечественными семенами пшеницы и риса российские аграрии обеспечены почти полностью, то с некоторыми другими культурами дела обстоят хуже, например своих семян сахарной свеклы 12 процентов, а столовой моркови — 10.
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