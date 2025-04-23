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Жених-пенсионер и несовершеннолетняя невеста: в Крыму на прошлой неделе заключено более 200 браков

Жених-пенсионер и несовершеннолетняя невеста: в Крыму на прошлой неделе заключено более 200 браков

На прошлой неделе в Крыму зарегистрировано 208 браков, сообщили в пресс-службе Минюста РК. "Среди новобрачных самой возрастной парой оказались 82-летний жених и 77-летняя невеста, которые зарегистрировали свой брак в Бахчисарае, самой молодой парой были 19-летний юноша и 17-летняя девушка", - отметили в ведомстве.

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