Жених-пенсионер и несовершеннолетняя невеста: в Крыму на прошлой неделе заключено более 200 браков

На прошлой неделе в Крыму зарегистрировано 208 браков, сообщили в пресс-службе Минюста РК. "Среди новобрачных самой возрастной парой оказались 82-летний жених и 77-летняя невеста, которые зарегистрировали свой брак в Бахчисарае, самой молодой парой были 19-летний юноша и 17-летняя девушка", - отметили в ведомстве.