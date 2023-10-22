В Новосибирске создали программный модуль для диагностики опухолей мозга

Ученые Новосибирского государственного университета вместе со специалистами Федерального центра нейрохирургии создали программный модуль для диагностики опухолей головного мозга на МРТ-снимках и при операциях хирургов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии