Суд приговорил экс-зампреда РБР Потапова к 7,5 годам за вывод активов

Басманный районный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю председателя правления Регионального банка развития (РБР) Вячеславу Потапову, осудив его на семь с половиной лет лишения свободы по обвинению в растрате.
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