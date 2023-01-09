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Старые туфли прослужат дольше, если не покупать новые

Старые туфли прослужат дольше, если не покупать новые

Что надо делать, чтобы стать известным: 1968 год: много трудиться, перевыполнять норму, победить в соцсоревновании, стать прекрасным учёным, писателем, инженером, принести с войны ордена и медали.

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