Житель Чеченской Республики ожидает суда за мошенничество при продаже земельного участка

Следственным отделом ОМВД России по Урус-Мартановскому району Чеченской Республики завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, в совершении которого обвиняется 45-летний житель села Алхазурово.
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