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Песков: по катастрофе Ил-76 необходимо расследование преступных действий Киева

Песков: по катастрофе Ил-76 необходимо расследование преступных действий Киева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 25 января, заявил, что по катастрофе в Белгородской области российского военно-транспортного самолета Ил-76 несомненно нужно международное расследование преступных действий киевского режима.

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