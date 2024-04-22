Оперуполномоченные наркоконтроля в Республике Тыва изъяли у мужчины более 3,5 кг марихуаны и гашиша

Оперуполномоченные Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва и группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Тандинский» в рамках оперативно-розыскных мероприятий обследовали частный дом, расположенный на чабанской стоянке в м.