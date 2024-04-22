Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

867 подписчиков

Оперуполномоченные наркоконтроля в Республике Тыва изъяли у мужчины более 3,5 кг марихуаны и гашиша

Оперуполномоченные Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва и группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Тандинский» в рамках оперативно-розыскных мероприятий обследовали частный дом, расположенный на чабанской стоянке в м.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх