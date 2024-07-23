Logitech улучшила прогноз по выручке и прибыли на этот год Крупный производител...

Logitech улучшила прогноз по выручке и прибыли на этот годКрупный производитель периферийных устройств для ПК, компания Logitech, отчиталась о результатах минувшего квартала и улучшила прогноз по величине выручки и прибыли на текущий год.
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