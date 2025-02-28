Шойгу и Си Цзиньпин договорились о консультациях по безопасности

Российско-китайские консультации по стратегической безопасности договорились возобновить секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин, 28 февраля сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
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