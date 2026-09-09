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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Салавата» о Кузнецове: «Много говорилось, что иногда он был не готов играть на своем уровне – нам приходилось это учитывать. Но было бы здорово, если бы он мог остаться»

Генеральный директор « Салавата Юлаева »  Ринат Баширов рассказал, почему клуб расстался с  Евгением Кузнецовым .

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