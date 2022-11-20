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Вступайте в Fantasy-лигу по ЧМ-2022 от Александра Дорского и выиграйте уникальный приз

Вступайте в Fantasy-лигу по ЧМ-2022 от Александра Дорского и выиграйте уникальный приз

Уже сегодня стартует чемпионат мира по футболу и мы знаем, как сделать его просмотр еще интереснее!  Создайте свою Fantasy-команду, вступите в лигу Александра Дорского и выиграйте уникальный приз – футболку сборной-чемпионки мира со специальной нашивкой.

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