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Бурматов: Запрещённые животные у владельцев останутся после нового закона

Бурматов: Запрещённые животные у владельцев останутся после нового закона

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что животные, попавшие в перечень запрещённых к разведению, но приобретённые до вступления нового распоряжения, останутся у владельцев.

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