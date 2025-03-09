Глава UFC Уайт заявил, что ждал большего от боя Анкалаева и Перейры

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт 9 марта заявил, что недоволен титульным поединком между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой на UFC 313 в Лас-Вегасе.
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