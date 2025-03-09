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  • Гарий Щерба
    Дааа , в  США  ГРАБЯТ  просто  КОСМИЧЕСКИМИ МАСШТАБАМИ  , АБСОЛЮТНО во  ВСЕХ СФЕРАХ ...!!!DOGE: в США в 202...
  • Eduard
    США и их подельники из Европы десятилетиями воевали,но чтонто их не банили в спорте.Понимаю,сами себя не накажут,но я...Президент UFC Уай...
  • Eduard
    Вы вообще незаконно превратили спорт в политику.Иди из спорта в Конгресс США и там хлебалом щелкай про сврбоду и демо...Президент UFC Уай...

Глава UFC Уайт заявил, что ждал большего от боя Анкалаева и Перейры

Глава UFC Уайт заявил, что ждал большего от боя Анкалаева и Перейры

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт 9 марта заявил, что недоволен титульным поединком между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой на UFC 313 в Лас-Вегасе.

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