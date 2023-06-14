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Жителя Хабаровского края осудили за нападение на полицейского

Жителя Хабаровского края осудили за нападение на полицейского

В Ванинском районе Хабаровского края местный житель осужден за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

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