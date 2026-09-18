Researchers Used Claude To Hack OpenAI Employee Accounts Three security researchers used Anthropic's Claude to breach OpenAI employee accounts and gain access to private company software in a July attack that began with an image upload to the company's public help forum.
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