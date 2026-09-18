Zero Hedge
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Zero Hedge

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Researchers Used Claude To Hack OpenAI Employee Accounts

Researchers Used Claude To Hack OpenAI Employee Accounts

Researchers Used Claude To Hack OpenAI Employee Accounts Three security researchers used Anthropic's Claude to breach OpenAI employee accounts and gain access to private company software in a July attack that began with an image upload to the company's public help forum.

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