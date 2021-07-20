В России предложили ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко письмо с призывом ввести в России ответственность за призывы к отказу от вакцинации по немедицинским причинам.
Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко письмо с призывом ввести в России ответственность за призывы к отказу от вакцинации по немедицинским причинам.
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